رياضة | رسالة جديدة من الزمالك للثلاثي الأجنبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة جديدة من الزمالك للثلاثي الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواصل مع الثلاثي المحترف ضمن صفوف الفريق، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي.

وطالب أمير مرتضى، اللاعبين بالالتزام بالتعليمات، والحفاظ على الاستقرار داخل الفريق، وعدم منح الفرصة للإعلام بالحديث عن مستقبلهم داخل النادي، وحصولهم على عروض احتراف خارجية، وضرورة التحدث مع المجلس والجهاز الفني فقط.

Advertisements

وتستمر مسابقة الدوري في التوقف حتى نهاية أبريل، بقرار من اتحاد الكرة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن بشكل رسمي، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).