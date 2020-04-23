رياضة | في مقدمتهم باريس ويوفنتوس.. 4 أندية حاولت ضم ميسي من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر في مقدمتهم باريس ويوفنتوس.. 4 أندية حاولت ضم ميسي من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن محاولة 4 فرق أوروبية للفوز بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.

ويعد ميسي هدفا لعمالقة أوروبا في ظل وجود شرط جزائي يتيح له الرحيل عن كامب نو في الصيف المقبل.

Advertisements

ووفقا لموقع ‘‘أوك دياريو‘‘ الإسباني، عندما علمت العديد من الأندية بوجود هذا البند في عقد ميسي، تسارعت من أجل ضمه من برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار الموقع الإسباني، إلى أن الأندية التي استفسرت عن وضع ميسي هي إنتر ميلان ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، ومع ذلك، كان الأرجنتيني قد أشار لإدارته أنه لم يكن ينوي تفعيل هذا الشرط، وبالتالي تلاشي أمل هذه الأندية في تجنيد ليونيل ميسي في نهاية الموسم.