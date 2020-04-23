رياضة | نجم الأهلي يطالب بحسم مصيره

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يطالب بحسم مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب عمار حمدى، لاعب النادي الأهلى، المعار لصفوف طلائع الجيش، من جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، حسم موقفه مع الفريق.

وتواصل اللاعب مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لحسم مصيره سواء بالعودة أو تجديد إعارته مع طلائع الجيش.

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يأتى ذلك فى ظل رغبة طلائع الجيش فى تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد، فى ظل اقتناع الجهاز الفنى بقيادة عبدالحميد بسيونى بإمكانياته الفنية.

ومن المقرر أن يحسم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، مصير اللاعب خلال الأيام المقبلة سواء بعودته أو الموافقة على استمراره على سبيل الإعارة.