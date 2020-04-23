رياضة | نجم يوفنتوس يصدم كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يصدم كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج البرازيلي دوجلاس كوستا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بتصريحات قوية، أثارت ضجة كبيرة.

وأعلن كوستا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس أفضل لاعب في فريق يوفنتوس الإيطالي.

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وتألق رونالدو خلال الموسم الحالي في يوفنتوس، وهو أفضل هداف للنادي برصيد 21 هدفاً في الدوري الإيطالي.

وأكد كوستا، أن رونالدو ليس أفضل لاعبي يوفنتوس، ومنح كوستا هذا اللقب إلى باولو ديبالا، الذي سجل 7 أهداف فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وعندما سئل عن أفضل لاعب في النادي في سؤال وجواب على إنستغرام، قال: "أقوى رفيق هو باولو ديبالا، ثم بالطبع رونالدو أيضاً".