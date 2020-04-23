رياضة | أخر تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الزمالك من الظفر بخدمات أحمد أيمن منصور، مدافع فريق نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الزمالك في ضم نجل نجمه السابق من بيراميدز بتوصية من المدير الفني الفرنسي كارتيرون.

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ووافق مسئولو بيراميدز بشكل مبدئي على منح اللاعب للزمالك مع الحصول على مقابل مالي بالاضافة إلى الظفر بخدمات الثنائي كاسونجو ومحمد عبدالسلام.

ومن المنتظر أن يحسم الأمر في الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.