رياضة | الأهلي يكشف مفاجأة بشأن عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف مفاجأة بشأن عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي مفاجأة بشأن عبد الله السعيد نجم الفريق السابق ونادي بيراميدز الحالي.

وأكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي بأسم مجلس الأهلي أن النادي ينوي الاستمرار في شكوى عبد الله السعيد.

وقال شريف فؤاد في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لن يتنازل عن حقوقه طالما أنها لا تخالف اللوائح ونسلك الطرق الشرعية سواء باللجوء للاتحاد الدولي سابقا أو الاتحاد المصري بعد ذلك".

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وتابع: "الأهلي استفاد من رحيل السعيد وبيعه لأهلي جدة بقيمة مليون دولار واشترط عدم عودته للعب بالدوري المصري إلا في حالة الحصول على 2 مليون دولار، وهو ما يبحث عنه النادي في الوقت الحالي بعد عودته لصفوف بيراميدز وتقدم بشكوى جديدة لاتحاد الكرة المصري ومستمر في الحفاظ على حقوقه".

واضاف: "السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر اقترب من التجديد للأهلي، هناك اتفاق بينه وبين إدارة النادي ورغبة متبادلة من الطرفين للاستمرار. ملف التجديد شبه منتهي، لكن الظروف الحالية تؤخر الإعلان الرسمي عن إتمام التجديد".

وواصل: "حتى الآن لم يصل لرئيس النادي محمود الخطيب أو لجنة التخطيط أي رد من حسام عاشور بشأن العرض الذي قدمه له النادي للاعتزال بنهاية الموسم الجاري والعمل بالقلعة الحمراء".

أنهى شريف فؤاد حديثه قائلا: "هناك احترام كبير لتاريخ عاشور وتقدير لقراره النهائي ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب. كما أنه لا يزال قائدا للفريق حتى اللحظة".