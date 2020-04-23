انت الان تتابع اليويفا يعلن تأجيل بطولة أوروبا 2021 للسيدات لعام واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بعد اجتماع للجنة التنفيذية اليوم الخميس تأجيل بطولة أوروبا 2021 للسيدات في إنجلترا لعام واحد لتقام في يوليو تموز 2022.

وجاء تغيير موعد المسابقة بعدما قرر اليويفا في وقت سابق تأجيل بطولة أوروبا 2020 للرجال لمدة عام واحد وحتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.

وستقام المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا للسيدات في السادس من يوليو تموز بينما يقام نهائي المسابقة في 31 من الشهر ذاته.