الامارات | مهدي علي يبدي رغبته في العودة لتدريب منتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي يبدي رغبته في العودة لتدريب منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مطلع لـ" الإمارات اليوم" أن مدرب المنتخب الإماراتي السابق لكرة القدم مهدي علي، أبدى رغبته في العودة لتدريب "الأبيض"، بعدما تم التواصل معه بالفعل من قبل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، علما أن هناك أسماء أخرى مطروحة أمام اللجنة، من بينهم مدرب العين السابق والمنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي قاد منتخب بلده لتحقيق إنجاز تاريخي بحلوله وصيفا لبطل كأس العالم في روسيا 2018.

ويعد زلاتكو أبرز منافس لمهدي علي، ويمتاز بمعرفة كبيرة بكرة الإمارات، بعدما سبق له العمل مدربا لفريق العين، بجانب أن هناك ايضا اسماء أخرى مرشحة، بينهم مدرب شباب الأهلي السابق الارجتنيني ردولفو اروابارينا، والمدرب الروماني أولاريو كوزمين الذي عمل سابقا في الإمارات.

وتفاضل لجنة المنتخبات بين الاسماء المرشحة تمهيدا لاختيار الافضل والأنسب لتولي تدريب المنتخب في هذه المرحلة، خصوصا في اعقاب توقف النشاط الرياضي، وتأجيل التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بسبب جائحة كورونا " كوفيد 19"، إذ يلعب المنتخب ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات تايلاند وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا.

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وسبق لمهدي علي قيادة المنتخب، ولديه تجربة ناجحة بعدما حقق معه نجاحات كبيرة، أبرزها الفوز بكأس الخليج 2013 في البحرين، والمركز الثالث في كاس آسيا 2015 بأستراليا.

وينتظر أن تكشف لجنة المنتخبات خلال اجتماع مرتقب لها عن قائمة المدربين المرشحين، خلفا للمدرب السابق الصربي إيفان يوفانوفيتش، ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة، علما أن اللجنة كانت قد أعلنت من قبل في بيان صحافي أنها ناقشت ملف المدرب، واطلعت على السير الذاتية المقدمة من أعضاء اللجنة، وأنها تضمنت العديد من الأسماء من جنسيات ومدارس عالمية مختلفة.

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