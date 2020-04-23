شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإسرائيلية تعلق على انسحاب «الشيخ وكوكا» من بطولة «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على انسحاب اثنين من لاعبي كرة القدم المصريين من بطولة «الفيفا» للألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن) بسبب مشاركة إسرائيل فيها.
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية» الناطقة باسمها في «فيسبوك»، منشورا اعتبرت خلاله أن اللاعبين المصريين، أحمد الشيخ نجم الأهلي وأحمد حسن كوكا مهاجم نادي أوليمبياكوس اليوناني، خلطا بين الرياضة والسياسة عندما قررا الانسحاب من البطولة بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي.
وكان اللاعبان المصريان قد أعلنا في وقت سابق انسحابهما من البطولة الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تحت مسمى «Fifa Enations Stay and Play» والتي من المقرر أن يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا المستجد.
وقال اللاعبان إنهما كانا سعيدين بالمشاركة في البطولة، ولكن بعد سحب القرعة قررا الانسحاب.
يذكر أن القرعة أسفرت عن وقوع مصر مع إسرائيل في ذات المجموعة رفقة تركيا ورومانيا.
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