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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارسنال يحذر لاعبيه بعد خرقهم الحجر المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
حذرت إدارة نادي ارسنال الانكليزي لاعبي الفريق بعدما قام بعضهم بخرق قواعد الحجر المنزلي والعزل الصحي بسبب فيروس كورونا.
وكان فيروس كورونا قد القى بظلاله على كافة الانشطة الرياضية في العالم بما فيها الدوري الإنكليزي الذي تم إيقافه منذ اذار الماضي.
وخرج ثلاثي آرسنال من منازلهم وهم، غرانيت تشاكا ودافيد لويز، بالإضافة الى المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي تم التقاط بعض الصور له في سيارته.
ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنكليزية، تصريحات متحدث بإسم الغانرز:" شكرًا لمن لفت انتباهنا إلى ذلك، سنتحدث مع اللاعبين".
وأضاف:" الجميع يعلم بارشادات الحكومة، وأخبرنا اللاعبين بالكامل ضرورة البقاء في المنزل هذه الفترة".
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