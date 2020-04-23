ارسنال يحذر لاعبيه بعد خرقهم الحجر المنزلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

حذرت إدارة نادي ​ارسنال​ الانكليزي لاعبي الفريق بعدما قام بعضهم بخرق قواعد ​الحجر المنزلي​ والعزل الصحي بسبب فيروس كورونا.



وكان فيروس كورونا قد القى بظلاله على كافة الانشطة الرياضية في العالم بما فيها الدوري الإنكليزي الذي تم إيقافه منذ اذار الماضي.

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وخرج ثلاثي آرسنال من منازلهم وهم، غرانيت ​تشاكا​ ودافيد لويز، بالإضافة الى المهاجم الفرنسي ألكسندر ​لاكازيت​ الذي تم التقاط بعض الصور له في سيارته.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنكليزية، تصريحات متحدث بإسم الغانرز:" شكرًا لمن لفت انتباهنا إلى ذلك، سنتحدث مع اللاعبين".

وأضاف:" الجميع يعلم بارشادات الحكومة، وأخبرنا اللاعبين بالكامل ضرورة البقاء في المنزل هذه الفترة".