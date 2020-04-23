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يوفنتوس يوافق على تمديد عقد قائده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

اعلن نادي ​يوفنتوس​ الايطالي انه وافق على تمديد عقد قائده المدافع الدولي الايطالي جورجيو ​كيليني​ حتى 2022. اللاعب الذي تعرض هذا الموسم لاصابة قوية في الرباط الصليبي سيجدد عقده فورة عودة الحياة الى الملاعب ريثما تتبلور الامور مع .

وغاب كيليني منذ الجولة الاولى من الموسم الا انه عاد قبل فترة التوقف الا ان ذلك لم يمنع ادارة النادي من تاكيد ان الاتفاق على التمديد موجود وان التوقيع سيكون فور عودة الحياة الى كرة القدم.

يذكر ان ادارة النادي ايضا قررت ان يستمر اللاعب مع النادي كاداري بعد اعتزاله كرة القدم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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