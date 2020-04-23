بطولة يورو 2021 للسيدات تنال نصيبها من تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل بطولة أوروبا 2021 لل​سيدات​ في إنكلترا لعام واحد حيث ستقام في تموز 2022.

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وكان ​الاتحاد الاوروبي​ قرر تاجيل بطولة أوروبا 2020 للرجال لمدة عام واحد وحتى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا في اوروبا وحصده لعدد كبير من الوفيات.

وستقام المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا للسيدات في السادس من تموز 2022 بينما يقام نهائي المسابقة في 31 من الشهر ذاته.

يذكر ان المنتخب الانكليزي المضيف سيتخلى عن مدربه فيل نيفيل قبل انطلاقة البطولة وذلك بحسب الاتحاد الانكليزي للعبة.