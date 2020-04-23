حسن الشامي يتحدث عن ما دار بينه وبين رانير تسوبيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

اعترف لاعب ​الجونة​ السابق ونادي ​المقاولون​ العرب الحالي ​حسن الشامي​ انه تلقى اسوأ معاملة له على يد المدير الفني الألماني ​رانير تسوبيل​.



وفي حوار صحفي قال: "أول 3 أشهر مع راينر في نادي الجونة تلقيت أسوأ معاملة في حياتي، وحين عدت من بلجيكا حصلت على عرض من الزمالك والمفاوضات توقفت، وبعد ذلك وقعت للجونة ".

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وأضاف: "سافرت للجونة وتفاجأت أن تسوبيل يتابع اللاعبين وبعد فترة قال لي انه يريد التوقيع معي فقلت له انني وقعت مع النادي، فرد بأنه هو من يقرر وما فعلته ملغى وكان يريد التقليل من العرض فقلت له سافكر ومن ثم امنحك الجواب".

وتابع: "حينها واجهت الاداريين وطالبت بعقودي ومزقتها امامهم وقررت الرحيل لأنهم لم يحترموا كلمتهم معي، وعندما عرف تسوبيل هذه الكواليس أكد أن الجهاز الإداري سيقال إن لم يعود حسن الشامي".

واردف: "عدت مرة أخرى، ولكنه لم ينسى ما قمت به وعاملني بطريقة سيئة خلال 3 أشهر، حتى في التدريبات والمباريات الودية كنت أخوضها مع الناشئين".

وختم قائلا: "وقبل الدوري بيومين قام بالقاء محاضرة وكان كل الحديث عني حيث ابلغ الجميع انني مثال مشرف جدا وأنه قسى علي كثيرا ولم أتحدث، وأكد أنني من أفضل الذين تدربوا معه، وبعد ذلك العلاقة بيننا أصبحت جيدة".