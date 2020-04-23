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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تريزيغيه: اتفهم رغبة اليوفي في التعاقد مع ايكاردي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
تحدث الفرنسي دافيد تريزيغيه أسطورة يوفنتوس الإيطالي، عن اهتمام الفريق بضم الارجنتيني الدولي ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان المعار من الإنتر.
إيكاردي يعد هدفًا لـ يوفنتوس، ويملك باريس سان جيرمان فرصة لضمه مقابل 70 مليون يورو بعد انتهاء اعارته.
وقال تريزيغيه لصحيفة "Le10Sport" الفرنسية:" ايكاردي نجح في تقديم مستويات جيدة مع البي اس جي رغم مشاركته في عدد قليل من المباريات قبل التوقف بسبب كورونا".
وأضاف:" أتفهم لماذا يرغب اليوفي في ضمه، نحن نتحدث عن مهاجم فريد يتمتع بكفائة هائلة، هناك قلة مثله".
وشارك إيكاردي في 31 مباراة هذا الموسم مع البي اس جي، وسجل 20 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.
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