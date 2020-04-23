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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل بطولة العالم للسنوكر بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
تسبب فيروس كورونا بتاجيل بطولة رياضية جديدة والان كان الدور على بطولة العالم للسنوكر التي سوف تقام خلال الفترة من 31 تموز وحتى 16 آب المقبلين بدلا من منتصف نيسان حتى اوئل ايار على أمل أن تتمكن الجماهير من حضور الفعاليات التي تقام في قاعة كروسيبل في شيفيلد.
وقال باري هيرن "العالم يمر بفترة مليئة بالتحديات ولكن الرياضة قد تصبح مصدر إلهام هائل للجماهير وبإمكانها أن تشكل دفعة هائلة".
ورغم أن هناك نية لفتح القاعة التي تتسع لألف مشجع أمام الجماهير خلال البطولة الا ان هذا الأمر يعتمد على تعليمات سلطات الصحة فاذا لم تسمح الظروف يمكن حينها اما تاجيلها مرة جديدة اما خوضها من دون جمهور.
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