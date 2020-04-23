تأجيل بطولة العالم للسنوكر بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

تسبب فيروس ​كورونا​ بتاجيل بطولة رياضية جديدة والان كان الدور على بطولة العالم للسنوكر التي سوف تقام خلال الفترة من 31 تموز وحتى 16 آب المقبلين بدلا من منتصف نيسان حتى اوئل ايار على أمل أن تتمكن الجماهير من حضور الفعاليات التي تقام في قاعة كروسيبل في شيفيلد.



وقال باري هيرن "العالم يمر بفترة مليئة بالتحديات ولكن الرياضة قد تصبح مصدر إلهام هائل للجماهير وبإمكانها أن تشكل دفعة هائلة".

ورغم أن هناك نية لفتح القاعة التي تتسع لألف مشجع أمام الجماهير خلال البطولة الا ان هذا الأمر يعتمد على تعليمات سلطات الصحة فاذا لم تسمح الظروف يمكن حينها اما تاجيلها مرة جديدة اما خوضها من دون جمهور.