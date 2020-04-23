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تأجيل بطولة العالم للسنوكر بسبب كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل بطولة العالم للسنوكر بسبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

تسبب فيروس ​كورونا​ بتاجيل بطولة رياضية جديدة والان كان الدور على بطولة العالم للسنوكر التي سوف تقام خلال الفترة من 31 تموز وحتى 16 آب المقبلين بدلا من منتصف نيسان حتى اوئل ايار على أمل أن تتمكن الجماهير من حضور الفعاليات التي تقام في قاعة كروسيبل في شيفيلد.

وقال باري هيرن "العالم يمر بفترة مليئة بالتحديات ولكن قد تصبح مصدر إلهام هائل للجماهير وبإمكانها أن تشكل دفعة هائلة".

ورغم أن هناك نية لفتح القاعة التي تتسع لألف مشجع أمام الجماهير خلال البطولة الا ان هذا الأمر يعتمد على تعليمات سلطات الصحة فاذا لم تسمح الظروف يمكن حينها اما تاجيلها مرة جديدة اما خوضها من دون جمهور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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