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تخفيض رواتب اللاعبين في المجر

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تخفيض رواتب اللاعبين في المجر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

قررت الحكومة المجرية السماح للأندية بتخفيض رواتب لاعبي كرة القدم بحد أقصى 70%.

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وحدد المرسوم أنه بنهاية حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس ​​، يتوجب إعادة رواتب لاعبي كرة القدم إلى ما كانت عليه سابقا.

ومن جهته اكد رئيس الاتحاد ساندر سانيه، في مقابلة مع صحيفة (نيمزيتسبورت)، أنه من الممكن إستكمال البطولة إذا تم استئناف المباريات قبل 13 حزيران المقبل.

يذكر أن الاتحاد المجري أعلن في 11 آذار الماضي أنه سيتم لعب المباريات بدون جمهور، ولكن بعد 4 أيام فقط من ذلك التاريخ، قرر تعليق البطولة إلى أجل غير مسمى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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