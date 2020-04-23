زيمان: لا يجب استكمال الدوري الايطالي لان الامور سيئة للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

تحدث مدرب نادي روما السابق زدينيك ​زيمان​ عن الوضع الذي الت اليه الكرة العالمية عموما والايطالية خصوصا بعد تفشي فيروس كورونا واكد انه لا يجب استكمال ال​كالتشيو​ في ظل هذه الظروف.



وقال زيمان: انا لست متافئلا حيال ما ارى. ففي الوقت الحالي لا ارى اي شيء ايجابي يساعد على اعادة احياء الكالتشيو الايطالي او حتى اي بطولة اخرى.

واضاف مدرب كالياري السابق ايضا: هذا الفيروس الحق الكثير بالاضرار ولا يجب ان نفضل الاموال على صحة الناس بالنسبة لي يجب انهاء الموسم وعدم استكماله.