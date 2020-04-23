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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيمان: لا يجب استكمال الدوري الايطالي لان الامور سيئة للغاية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
تحدث مدرب نادي روما السابق زدينيك زيمان عن الوضع الذي الت اليه الكرة العالمية عموما والايطالية خصوصا بعد تفشي فيروس كورونا واكد انه لا يجب استكمال الكالتشيو في ظل هذه الظروف.
وقال زيمان: انا لست متافئلا حيال ما ارى. ففي الوقت الحالي لا ارى اي شيء ايجابي يساعد على اعادة احياء الكالتشيو الايطالي او حتى اي بطولة اخرى.
واضاف مدرب كالياري السابق ايضا: هذا الفيروس الحق الكثير بالاضرار ولا يجب ان نفضل الاموال على صحة الناس بالنسبة لي يجب انهاء الموسم وعدم استكماله.
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