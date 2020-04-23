عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

لاتسيو يواجه عائق امام اتمام صفقة غوتزه يستعد الالماني المخضرم ماريو ​غوتزه​ للرحيل عن صفوف بوروسيا ​دورتموند​ بعد فشل توصله لاتفاق مع ادارة الفريق على تمديد عقده في الفترة المقبلة.



وينتهي عقد المهاجم الألماني هذا الصيف، لكنه لم يقبل بشروط دورتموند لتخفيض راتبه من أجل التجديد.

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وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" فأن نادي ​لاتسيو​ الإيطالي يرغب في التعاقد مع غوتزه في صفقة انتقال حر.

الا ان العائق امام اتمام الصفقة هو راتب صاحب الـ 27 عام، حيث يتقاضى ين 8 الى 10 ملايين يورو، في حين لا يفكر النادي في منحه أكثر من 4 ملايين يورو سنويًا بسبب أزمة فيروس كورونا الحالية.

ويتبع لاتسيو سقف محدد في رواتب اللاعبين، إذ لا يتقاضى أي لاعب ضمن صفوفه ما يزيد عن 4 ملايين يورو في الوقت الراهن.