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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
لاتسيو يواجه عائق امام اتمام صفقة غوتزه يستعد الالماني المخضرم ماريو غوتزه للرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند بعد فشل توصله لاتفاق مع ادارة الفريق على تمديد عقده في الفترة المقبلة.
وينتهي عقد المهاجم الألماني هذا الصيف، لكنه لم يقبل بشروط دورتموند لتخفيض راتبه من أجل التجديد.
وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" فأن نادي لاتسيو الإيطالي يرغب في التعاقد مع غوتزه في صفقة انتقال حر.
الا ان العائق امام اتمام الصفقة هو راتب صاحب الـ 27 عام، حيث يتقاضى ين 8 الى 10 ملايين يورو، في حين لا يفكر النادي في منحه أكثر من 4 ملايين يورو سنويًا بسبب أزمة فيروس كورونا الحالية.
ويتبع لاتسيو سقف محدد في رواتب اللاعبين، إذ لا يتقاضى أي لاعب ضمن صفوفه ما يزيد عن 4 ملايين يورو في الوقت الراهن.
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