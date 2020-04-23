3 عروض أوروبية تمنح الزمالك فرصة بناء جيل كامل الموسم المقبل

جدة - عمرو شويل يفكر مسئولو نادي الزمالك في الاستفادة من العروض الأوروبية التي تنهال علي نجومه خلال الفترة الحالية في استكمال مسيرة بناء جيل حصد للبطولات، وهي المسيرة التي بدأها الزمالك منذ موسمين ونجح خلالهما في حصد عدد من البطولات في مقدمتها كأس مصر والكونفدرالية الافريقية والسوبر الافريقي والسوبر المحلي.

وتلقي 3 لاعبين من الزمالك اتصالات مؤكدة من وكلائهم وبعض مندوبى اندية أوروبا بوجود عروض احتراف لهم سيتم تقديمها للزمالك عقب عودة النشاط، واللاعبون الثلاثة هم أشرف بن شرقي الذي أبدت أندية مونبلييه ونيس وستراسبورج من فرنسا بجانب وجود منافسة من 3 أندية أوروبية أخرى وهي أوليمبياكوس اليوناني وطرابزون سبور التركي وستاندردلياج البلجيكي حيث يسعى السداسي للتعاقد مع أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية .

كما تلقي مصطفي محمد مهاجم الزمالك عرضين للاحتراف احدهما في الدوري الإيطالي قبل توقف النشاط، وسيتم تجديد العرض رسميا للزمالك عقب عودة النشاط، فيما اصبح أحمد سيد زيزو قريبا من العودة لأوروبا مرة اخري بعدما تلقي عروضا من أحد الأندية التركية والدورى الإيطالى لكنه يفضل عدم الكشف عن هوية العروض التى تلقاها سواء من تركيا أو إيطاليا.

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ويدرس الزمالك الاستفادة من المقابل المادي لاحتراف اللاعبين أوروبيا في التعاقد مع نجوم سوبر مع تقليل معدل أعمار الفريق لضمان استمرار الزمالك علي طريق البطولات.

من ناحية اخري وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك 7 لاعبين من قطاع الناشئين في الزمالك تحت المراقبة وشاهد تسجيلات لمبارياتهم في قطاع الناشئين الموسم الحالي قبل توقف النشاط، تمهيدا لتصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول عقب عودة النشاط وهم : أسامة فيصل " مهاجم " ، حسام عبد المجيد " مدافع " ، علاء يحيي " ظهير ايسر " ، حسام اشرف " مهاجم " ، محمد طارق " مدافع " ، بالإضافة الي حسين فيصل وهاني رشدي المعارين الي فريق طنطا، في حين استبعد كارتيرون احمد عيد الظهير الأيمن بفريق الشباب بععدما تم تصعيده خلال الموسم لحدل ازمة هروب حمدي النقاز، الا ان احمد عيد فشل في اثبات وجوده وشارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول بالدوري، امام اسوان.