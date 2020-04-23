الزمالك يصرف مستحقات كاسونجو خلال أيام

جدة - عمرو شويل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك انه سيتم صرف مستحقات الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة، ليكون بذلك كل اللاعبين الأجانب في الفريق قد حصلوا علي مستحقاتهم كاملة حتي موعد قسط ابريل الجاري.

وأضاف المصدر ان الزمالك صرف راتب 3 اشهر للمغربيين اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي منذ أيام ويتبقي من الأجانب كاسونجو وسيتم صرف راتب الشهور الثلاثة له خلال الفترة المقبلة.

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من ناحية اخري تم طرح اسم محمد عنتر لاعب وسط الزمالك ضمن الصفقة التبادلية المنتظرة بين إدارة الأبيض ونادي وادي دجلة لانتقال محمد عبد العاطي لاعب وسط الأخير الي صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل وادي دجلة ان محمد عنتر ضمن الأسماء المطروحة لاتمام الصفقة في ظل رغبة وادي دجلة في التعاقد مع اللاعب الذي لم يشارك مع الزمالك الا في مناسبات معدودة منذ انتقاله قداما من الاسيوطي قبل تغيير اسمه الي بيراميدز.

وكان مسئولو دجلة قد طلبوا الحصول علي خدمات عمر السعيد مهاجم الزمالك في صورة بيع نهائي، خاصة ان عمر السعيد ابن وادي دجلة وانتقل للزمالك قادما منه، وإمام عاشور من الزمالك علي سبيل الإعارة لموسم واحد قابل للتجديد، بالإضافة لمبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الناديين، الامر الذي اعتبره مسئولو الزمالك مبالغة كبيرة من إدارة وادي دجلة.