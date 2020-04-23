شكرا لقرائتكم فريدة عثمان بفانوس رمضان فى تهنئتها بالشهر الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت بطلة السباحة فريدة عثمان على الإحتفال بقضاء شهر رمضان فى مصر هذا لاعام بعد غياب دام 6 سنوات لتواجدها فى أمريكا الفترة الماضية .

ونشرت فريدة عثمان عبر صفحتها الشخصية على انستجرام صورة بـ فانوس رمضان معلقة :" لقد مرت 6 سنوات منذ أن قضيت رمضان في مصر. ممتن جدا لوجودي هنا هذا العام رمضان كريم للجميع! كل سنة وأنتم طيبين " .



فريدة عثمان

أنهت البطلة المصرية فريدة عثمان، بطلة السباحة، الحجر الصحي بمرسى علم وعادت إلى القاهرة 17

أبريل الجارى بعدما خضعت مع عدد من اللاعبات للملاحظة والمتابعة للتأكد من سلامتهن فور العودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

والتقطت البطلة المصرية صورة مع والديها بعد العودة إلى القاهرة، احتفالاً بإنهاء الحجر الصحي وتأكد سلامتها من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم وتسبب في توقف النشاط الرياضي.

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وكانت فريدة عثمان كشفت أنها كانت فى معسكر تدريبى فى الولايات المتحدة استعدادا لأولمبياد طوكيو فى يونيو المقبل، وقررت العودة إلى مصر بعد قرار تأجيل الأولمبياد حتى تكون مع أهلها، خاصة أن الأوضاع فى أمريكا سيئة جداً.

وأكدت السباحة المصرية، أنها ظلت مواصلة التدريب خلال فترة الحجر الصحى، من أجل الحفاظ على لقياتها البدنية، وتابعت: "كنت بمرن ساعة فى حديقة أمام غرفتى"، مشددة على أن الإجراءات المتبعة فى مصر شىء مشرف.

إستغلت فريدة عثمان فترة العزل المنزلى، فى اكتشاف مواهب جديدة لديها، وتتأقلم معها حتى تمر الأزمة بخير، وتابعت: "إن شاء هعمل على تشريف بلدى فى المحافل الدولية".