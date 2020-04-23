محمد العدل يعلن رحيله من رئاسة قناة الأهلى

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور محمد العدل رئيس قناة الأهلي، رحيله عن منصبه وذلك عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال العدل: "لكل بداية نهاية وقد آن اوان الرحيل .. شكرا لكم جميعا شركائى وزملائى فى قناة النادى الاهلى على ايام رائعة قضيتها بينكم و معكم .. وعذرا أرجو قبوله.. ان كنت قد تجاوزت فى حق احدكم .. ويعلم الله انى لم اقصد اذاء احد وكل ما كنت ارجوه شاشة نفخر بها ..بذلت ما استطعت من جهد .. وافكار لبرامج فى اطار الامكانات المتاحة لنا".



محمد العدل

وأضاف: "لظرف خاص اضطر آسفا لترك موقعى هذا بنهاية هذا الشهر.. مع تمنياتى بالتوفيق لمن يتولى المسئولية بعدى شكرا لكم جميعا فنيين واداريين امام الشاشة وخلفها وشكرا لإدارة بذلت كل الجهد لتعيننى على ما كنت احلم به كأهلاوى لقناة نادينا الحبيب.. شكرا لمجلس ادارة النادى الاهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب .. شكرا مجلس امناء القناة .. شكرا لشركة الاهلى للانتاج الاعلامى على ثقتكم الغالية".

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واختتم: "الشكر موصول لجمهورنا ومشاهدى القناة شكرا لمن دعمنا وشكرا لمن انتقدنا .. وارجو ان تغفروا لى اى تقصير بالطبع لم يكن مقصودا مع تمنياتى لكم وللقناة بالتوفيق فى قادم الايام ... اشكركم فردا فردا مع خالص تحياتى".

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، قد عقد اجتماعاً منذ أيام مع كلاً من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف والتي حصلت مؤخرا علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد.

وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة لايف كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلى، كما تم الاتفاق خلال الأجتماع علي ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.

وقام محمد كامل بشرح الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور. وتم الاتفاق أيضاً علي ان تقوم شركة لايف بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة لقناة الأهلي في 15 يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة لأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة.. أيضا جاء في الاجتماع أن هناك جلسة يعقدها مجلس أمناء القناة كل ثلاثة شهور لمراجعة الخريطة البرامجية ومحتواها بما يتفق مع السياسة العامة للنادي.