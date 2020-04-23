الامارات | خطة بريطانية لبث مجاني للدوري الإنجليزي الممتاز

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة بريطانية لبث مجاني للدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، أمس أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تدرس فكرة عرض بعض المباريات، التي قد تقام خلف أبواب موصدة على المحطات التلفزيونية المفتوحة بالمجان، عند عودة استئناف الموسم.

وتملك شبكتا "سكاي سبورتس" و"بريتيش تيليكوم" (بي تي) حقوق البث المباشر التلفزيوني لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لما تبقى من موسم 2019-2020، في المملكة المتحدة، والذي تم تعليقه منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ولفت دودن إلى انه جرت "محادثات مثمرة" مع الهيئات الرياضية حول كيفية استئناف نشاطها في حال تخفيف القيود.

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وقال الوزير للجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم، في معرض حديثه عن كيفية بث الاحداث الرياضية إذا ما أقيمت خلف أبواب موصدة، "لقد قلت لرابطة الدوري الممتاز إنه لن يتم بث الإشارة إذا كانت واحدة من أكثر الرياضات متابعة (كرة القدم) استؤنفت خلف الأبواب الموصدة، ولم يتمكن الجمهور بغالبيته من الوصول إليها". بيد ان دودن، الذي تحدث الى المشرعين رفض التكهن حول المنصات التي ستبث المباريات.

واعتبر أن على الرابطة أن تكون مدركة للسبل التي يمكن من خلالها بث المباريات للمشاهدين، لافتا إلى وجود العديد من الخيارات الإبداعية في هذا الموضوع، وتابع "هذا شيء يجب أن يفكروا فيه، وقالوا إنهم يفعلون". وقال دودن ان الحكومة تحدثت مع الشرطة والسلطات الصحية والحكومة المحلية في اطار التخطيط لاستئناف محتمل.

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