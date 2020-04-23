شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مايو يرسم ملامح عودة الدوري الإنجليزي ونهايته قبل اغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت أندية الدوري الإنجليزي عن اجتماع بالفيديو مطلع شهر مايو المقبل لحسم ملف عودة الدوري الإنجليزي الملعق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الأندية اتفقت بشكل مبدئي على إنهاء الدوري الإنجليزي في نهاية شهر يوليو حتى تفصح المجال أمام الاتحاد الأوربي لعودة بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوربي مرة أخرى بعد توقفهما أيضا بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد من دول العالم منها الأوروبية.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، ويحتاج الريدز لـ6 نقاط فقط للتتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.