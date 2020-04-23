شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة والرياض تتقدمان بملفين لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الخميس تقدم الدوحة والرياض بملفين رسميين لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030.

واستضافت الدوحة عاصمة قطر الألعاب الآسيوية في 2006 لكن لم يسبق للسعودية أن استضافت الحدث الذي يقام بمشاركة العديد من الرياضات.

وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان «المجلس الأولمبي الآسيوي سعيد باستقبال ملفين قويين لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2030».

وأضاف «هذا يظهر الثقة والاطمئنان للحركة الأولمبية في آسيا وتعزز سمعتنا في استضافة الأحداث الرياضية العالمية على نطاق واسع».

وستستضيف مدينة هانجتشو الصينية الألعاب الآسيوية المقبلة في 2022 بينما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة ايتشي في اليابان عام 2026.

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