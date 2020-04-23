شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عودة الدوري الصيني.. أوسكار ينشر صورته في تدريبات شنجهاي الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل عودة الدوري الصيني للإنطلاق من جديد، نشر النجم البرازيلي أوسكار لاعب تشيلسي السابق، وفريق شنجهاي سيبج الصيني الحالي، عدد من صور لتدريباته بصحبة فريقه الجماعية استعدادا لعودة الدوري الصيني، على حسابه الشخصي بموقع التدوينات «تويتر».

وكان الدوري الصيني توقف منذ فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي هدد العالم بأكمله مما أدى إلى تجميد المسابقات العالمية.

الاتحاد الصيني لكرة القدم بدوره لم يعلن بشكل رسمي موعد انطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب للحد من انتشار الفيروس. جدير بالذكر أن تقارير صحفية أفادت أن الدوري الصيني من المحتمل أن ينطلق في نهاية يونيو أو مطلع يوليو المقبل.