شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يكشف حقيقة إصابته بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى النيجيري أحمد موسى، مهاجم النصر السعودي، إصابته وعائلته بفيروس كورونا (كوفيد-91)، مؤكدا أن ما تردد بهذا الشأن لا يمت للحقيقة بأى صلة.
وقال موسى عبر حسابه على تويتر، مرفقا التعليق بصورة له مع عائلته في طائرة :«رجاء تجاهل أي أخبار كاذبة عني أو عائلتي بشأن إصابتي أو ثبوت إيجابية عينتي لفيروس كورونا»، وأضاف: «نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يومًا حيث وصلنا للتو من المملكة العربية السعودية».
وتردد أن موسى أصيب بفيروس كورونا لكنه أكد أنه استمر في العزل الصحي مع عائلته في السعودية لمدة 14 يوما وهي المدة التي أقرها بروتوكول العلاج من الفيروس.
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