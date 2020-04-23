شكرا لقرائتكم كل ما قدمه الزمالك والرجاء قبل موقعة نصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنافس مثير يجمع الزمالك مع نظيره الرجاء المغربي في قبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي سعيا للوصول لعرش القارة الأفريقية حيث يفتش الفارس الأبيض عن سادس القابه لزيادة غلة رصيده في البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما حيث كان التتويج الاخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد والمثير للدهشة أنه كان علي حساب الرجاء ايضا بينما يسعي بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية بجانب سعيه لإزاحة الزمالك افريقيا والاسماعيلي عربيا حيث وصل الفريقين للدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وخسر في موقعة الذهاب بهدف دون رد لصالح الدراويش

ويواجه الأهلى نظيره فريق الوداد المغربى، بينما الزمالك يقابل الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وعلى مستوى الكونفدرالية، يلعب بيراميدز مع حوريا الغينى.

وقبل توقف المسابقات الأفريقية والمحلية خوفا من تفشي وباء كورونا القاتل جمعت الزمالك والرجاء المغربي ارقام مميزة سواء علي الصعيد المحلي أو الافريقي

تأهل الزمالك لملاقاة الرجاء المغربي بعد أن تخطي عقبة الترجي التونسي ولعب الفارس الابيض ستة مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ويعد المغربى اشرف بن شرقي نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بالدوري المصري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة سجل 22 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وعلي نفس الوتيرة لعب الرجاء المغربي 6 مباريات بدوري أبطال أفريقيا حصد 11 نقطة وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ويعد بدر بانون هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وعلي صعيد الدوري المغربي يحتل الرحاء المركز الرابع أيضا مثل الزمالك برصيد 24 نقطة من 13 مباراة حيث سجل 19 هدف وتلقت شباكه 13 هدف .

وأصدر الكاف بيانا رسميا جاء نصه: "فى ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة بشأن فيروس كورونا وسط الإغلاق فى معظم البلدان، قررت لجنة الطوارئ فى كاف تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر:

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- مجموع مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية: مباراة الذهاب فى الفترة من 1-3 مايو و 8-10 مايو 2020 .

- تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA: من المقرر فى البداية من 1 إلى 3 مايو ومن 15 إلى 17 مايو 2020

سيتم الإعلان عن جدول جديد فى الوقت المناسب.

وفى الوقت نفسه، تراقب CAF الوضع عن كثب وتعمل مع السلطات ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقى حدد الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل لإقامة دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الوداد المغربى، بينما الزمالك يقابل الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وعلى مستوى الكونفدرالية، يلعب بيراميدز مع حوريا الغينى.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع المسابقات المحلية والقارية، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.