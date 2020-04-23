الحل فى التبادل.. الزمالك يستغل محمد عنتر لضم "دفندر" وادى دجلة

جدة - عمرو شويل

تم طرح اسم محمد عنتر لاعب وسط الزمالك ضمن الصفقة التبادلية المنتظرة بين إدارة الأبيض ونادي وادي دجلة لانتقال محمد عبد العاطي لاعب وسط الأخير الي صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل وادي دجلة ان محمد عنتر ضمن الأسماء المطروحة لاتمام الصفقة في ظل رغبة وادي دجلة في التعاقد مع اللاعب الذي لم يشارك مع الزمالك الا في مناسبات معدودة منذ انتقاله قداما من الاسيوطي قبل تغيير اسمه الي بيراميدز.

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وكان مسئولو دجلة قد طلبوا الحصول علي خدمات عمر السعيد مهاجم الزمالك في صورة بيع نهائي، خاصة ان عمر السعيد ابن وادي دجلة وانتقل للزمالك قادما منه، وإمام عاشور من الزمالك علي سبيل الإعارة لموسم واحد قابل للتجديد، بالإضافة لمبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الناديين، الامر الذي اعتبره مسئولو الزمالك مبالغة كبيرة من إدارة وادي دجلة.

من ناحية اخري وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك 7 لاعبين من قطاع الناشئين في الزمالك تحت المراقبة وشاهد تسجيلات لمبارياتهم في قطاع الناشئين الموسم الحالي قبل توقف النشاط، تمهيدا لتصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول عقب عودة النشاط وهم : أسامة فيصل " مهاجم " ، حسام عبد المجيد " مدافع " ، علاء يحيي " ظهير ايسر " ، حسام اشرف " مهاجم " ، محمد طارق " مدافع " ، بالإضافة الي حسين فيصل وهاني رشدي المعارين الي فريق طنطا، في حين استبعد كارتيرون احمد عيد الظهير الأيمن بفريق الشباب بععدما تم تصعيده خلال الموسم لحدل ازمة هروب حمدي النقاز، الا ان احمد عيد فشل في اثبات وجوده وشارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول بالدوري، امام اسوان.