شكرا لقرائتكم عصام الحضرى يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة الاسبق الشعب المصري بقدوم شهر رمضان الكريم ، كتب السد العالي عبر حسابه علي تويتر :"كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم ، كل عام وانتم بصحة وستر، وكل عام وانتم الي الله اقرب "

وكشف الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب الوطنى والأهلي والزمالك السابق، عن أسوأ مباراتين خاضهما خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة، ولا يرغب فى تذكرهما.



الحضرى

وقال الحضرى خلال تصريحاته فى برنامج "أبلة فاهيتا" عبر شاشة أون، إن من أسواء المباريات التى خاضها كانت مباراة الأهلي أمام النجم الساحلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2007 وخسر المارد الأحمر اللقب حينها، والمباراة الثانية مع منتخب مصر أمام الجزائر فى أم دورمان.

وخسر المنتخب المصرى أمام الجزائر بهدف دون رد فى المباراة الفاصلة والتى أهلت منتخب الخضر إلى نهائيات كأس العالم 2010 التى أقيمت بجنوب إفريقيا وتوج بها المنتخب الإسبانى.

البداية بعد فوز مصر على الجزائر فى استاد القاهرة وسط حضور أكثر من 80 ألف متفرج، بهدفين أحرزهما عمرو زكى وعماد متعب ويتساوى المنتخبان فى كل الأمور، ليلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة، يحدد الاتحاد الإفريقى إقامتها بالسودان بعد إجراء قرعة بين المنتخبين حيث كان المنتخب المصرى قد اختار السودان، بينما اختار الجزائر جنوب إفريقيا وتجرى القرعة لمصلحة مصر .

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وكان عصام الحضرى اعتذر لجماهير نادى الزمالك على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.

ونشر الحضرى مقطع فيديو يظهر فيه مع اللاعب طارق حامد لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليقدم اعتذارا لنادى الزمالك، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخراً والتى أغضبت جماهير القلعة البيضاء.

وقال الحضرى فى مقطع الفيديو: "يمكن فى ناس حورت كلام بينى وبين جماهير نادى الزمالك، وطارق حامد هو الذى بادر بعمل مبادرة صلح بينى وبين جماهير النادى الأبيض".

وأضاف الحضرى "أى شخص قام بتحوير حديثى التليفزيونى بالفترة الأخيرة هو مجرد تحوير خاطئ لحديثى ولا أساس له من الصحة، وجماهير الزمالك على راسى من فوق"، متابعا "هى مبادرة ممتاز للغاية، وهدفها إيصال رسالة للجماهير مفادها أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدرات الأندية هى علاقة قوية ومميزة، بل وستظل باقية مدى الحياة".