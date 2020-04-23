شكرا لقرائتكم على غزال وابنته يهنئان المسلمين بشهر رمضان المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام على غزال المحترف فى صفوف لاريسا اليونانى بتقديم التهنئة لمتابعيه عبر صفحته لاشخصية على إنستجرام بمناسبة رمضان بمشاركة أبنته .

ونشر على غزال فيديو معلقا .. كل سنة و أنتم طيبين .. رمضان كريم لتردد أبنته التهنئة مثله .



على غزال

وفى وقت سابق، أبدى على غزال استياءه من تعامل البعض بشكل غير مسئول مع الأوضاع الحالية التى تتطلب عزلة منزلية للحد من انتشار فيروس كورونا الذى جمد كل الأنشطة حول العالم فى الوقت الحالى.

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ونشر غزال تغريدات غاضبة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "للأمانة فى مواقف تحدث حوالينا وبشوف فيها قد ايه ان التعليم مهم، وحاليا وبكل صدق من الموقف الحالى تأكدت ان فعلا فى قطاع كبير بلا تعليم ولا تربية، اكيد طبعا مش كل الناس. وعشان كدة انا قررت اشارك الفترة الجاية فى أى حاجة تساعد على نشر الوعى واهمية التعليم والثقافة فى المجتمع".

وتابع قائلا "من خلال أى مؤسسة أو أنشطة واهم حاجة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. للعلم فقط، أنا خريج مدارس حكومى ومن عين شمس، دا عشان أقفل باب اللى هيكتبلى أنت درست فى هارفارد وبلا بلا، كمان اتعلمت إنجليزى فى مصر! أى حد حابب يتواصل معايا انا متاح للهدف دا، شكراً".

وكانت الحكومة اتخذت مؤخرًا عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا بإغلاق المدارس والجامعات وتجميد كل الأنشطة بجانب تعليق العمل بعد الثامنة مساء فى الأندية والمقاهى والمحلات التجارية، فى الوقت الذى شهدت فيه الشوارع ازدحاما على الرغم من خطورة الوضع فى الوقت الحالي.