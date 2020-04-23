شكرا لقرائتكم أرتيتا: أتمنى تواجد فييرا في قائمة أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن الفرنسي تيري هنري مهاجم الفريق السابق هو أصعب خصم واجهه حينما كان لاعبا في صفوف إيفرتون الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات للموقع الرسمي لأرسنال عبر شبكة الإنترنت: حينما لعبت ضده، شعرت للحظة وكأنه لايمكن إيقافه، بدأ الأمر وكأنه يلعب ضد فريق للناشئين، لاحظت تفوقه الكبير على الآخرين مع كامل الاحترام لهم.

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وبسؤاله عن اللاعبين العظماء الذين تمنى تواجدهم في قائمة أرسنال في الوقت الحالي، أكد أرتيتا أنه قائد الفريق السابق باتريك فييرا.

وأضاف: لاعب مثل فييرا سيكون عظيما، لدينا بعض اللاعبين الكبار في الخط الخلفي، وكذلك لدينا بعض العظماء الذين حققوا نجاحات كبيرة مع هذا النادي.

واختتم المدير الفني الإسباني تصريحاته قائلا : لاعب آخر أعجبت به كثيرا حينما كنت صغيرا هو الدنماركي مايكل لاودروب، كنت أحبه كثيرا وكنت معجبا بالطريقة التي يلعب بها.