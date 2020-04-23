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إيطاليا تنتظر قرارات حكومية بشأن عودة الأندية للتدريبات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى فيتشنزو سبادافورا وزير الإيطالي مع الجهات المختصة بكرة القدم في البلاد، لكن اللقاء لم يسفر عن أي قرار بخصوص موعد عودة منافسات الدوري.

وكانت أندية واتحاد كرة القدم تأمل في عودة الأندية للتدريبات في الرابع من مايو المقبل، مع خطط لعودة بطولة الدوري بعد ذلك بثلاثة أسابيع، حيث توقفت المنافسات في مارس الماضي بسبب تفشي المستجد.

وقال سبادافورا: في الأيام القليلة المقبلة، بعد لقاء مع روبيرتو سبيرانزا (وزير الصحة)، واللجنة العلمية الحكومية، سنوضح الإجراءات المتعلقة بالعودة المحتملة للمنافسات وطريقة التدريبات.

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وقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والأندية بروتوكولا طبيا للحكومة، لضمان سلامة اللاعبين في معسكرات التدريب.

وتوقفت كافة المنافسات منذ التاسع من مارس الماضي، مع تطبيق قرار الإغلاق العام في إيطاليا، التي كانت أكثر الدول الأوروبية تضررا من كورونا، لكن الحكومة ريما تخفف إجراءاتها بعد يوم الثالث من مايو المقبل.

وتتبقي 12 مرحلة من منافسات الدوري الإيطالي، إلى جانب مباراتي الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا اللتين لم يتم إقامتهما.

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