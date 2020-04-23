لوكاكو يعتذر لناديه بعد مزاعم كورونا

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اعتذر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لناديه انترميلان الايطالي بعد مزاعمه بان 23 لاعبا من فريقه من اصل 25 ظهرت عليهم عوارض فيروس كورونا المستجد في كانون الثاني/يناير الماضي.
ولم تعلن اصابة اي لاعب في صفوف انترميلان بوباء +كوفيد-19+ لكن لوكاكو كشف خلال مقابلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجرتها معه مقدمة البرامج كات كيرهوفس، زوجه مواطنه دريس مرتنز مهاجم نابولي بان عددا كبيرا من لاعبي فريقه عانوا في كانون الثاني/يناير الماضي من عوارض مشابهة لتلك المرافقة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاسيما السعال وارتفاع الحرارة، من دون ان يجزم إصابتهم بوباء "كوفيد-19".
واعتذر لوكاكو رسميا من ناديه الذي وبخه بعد ان فوجىء بمزاعمه.
وقال لوكاكو في تلك المقابلة "في 26 كانون الثاني/يناير كنا نواجه فريق كالياري وبعد حوالي 25 دقيقة لم يتمكن أحد مدافعينا من اكمال المباراة (خرج المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار في الدقيقة 17 لشعوره بالانزعاج). الجميع كان يسعل وحرارته مرتفعة. عندما كنت اقوم بالتحمية شعرت بأن حرارة جسمي أعلى من العادة، وانا لم أعان من حرارة مرتفعة منذ سنوات".
وتعد إيطاليا من أكثر الدول تأثرا بوباء "كوفيد-19" على صعيد الوفيات، والتي سجلت نحو 25 ألفا فيها حتى الأربعاء. وفرضت السلطات اجراءات إغلاق تامة منذ التاسع من آذار/مارس شملت مختلف الأحداث الرياضية، بما فيها دوري كرة القدم. وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي انه سيكشف "قبل نهاية الأسبوع" خطته لخروج البلاد تدريجا من العزلة المطلقة التي ينتهي موعدها المبدئي في الثالث من أيار/مايو.
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