تقرير.. الأهلي يُعيد المحاولة الرابعة مع صنداونز من باب سيرينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسماء عديدة سواء محلية أو أجنبية ارتبطت بالانتقال إلى صفوف الأهلي إلا أن رد مسئولي الأحمر دائمًا ما يكون النفي، لكن هذه المرة اختلف الموقف تمامًا بعد ارتباط اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح فريق صنداونز بالانتقال لصفوف القلعة الحمراء.

البداية كانت خالد علي المنسق الإعلامي لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، والذي أعلن عن وجود اهتمام من جانب الأهلي لضم اللاعب صاحب الـ29 عامًا في الصيف المقبل.

هذا الإعلان لم ينفيه مسئول التعاقدات في الأهلي أمير توفيق، والذي أكد في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن هناك أكثر من لاعب يتم متابعتهم استعدادًا لسوق الانتقالات الصيفية.

سيرينو والذي يتبقى في عقده مع صنداونز ثلاث سنوات قررت إدارة ناديه في عدم التفريط به ليكون هذا الرفض ليس الأول من إدارة "البرازيليون" للقلعة الحمراء.

- سيمبا مارومو:

قبل 20 عامًا حاول النادي الأهلي وقتها التعاقد مع المهاجم سيمبا مارومو والذي كان يلعب في صفوف صنداونز خلال هذه الفترة لكن الصفقة لم تتم بسبب رفض النادي الجنوب أفريقي التفريط في المهاجم المخضرم.

مارومو يُعد من ناشئين إنتر ميلان الإيطالي حيث لعب في صفوف فريق الشباب تحت 19 عامًا قبل أن يعود إلى بلاده جنوب أفريقيا في موسم (2001 - 2002).

المهاجم الجنوب أفريقي سبق وأن شارك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسخة 2013 حيث وقتها يلعب في صفوف أورلاندو بيراتس في بطولة شهدت تتويج الفريق الأحمر باللقب الأفريقي عقب الفوز (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

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- كيجان دوللي:

شهدت نسخة (2015 -2016) والتي شهدت تتويج صنداونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، تألق جناح "البرازيليون" كيجان دوللي والذي دخل ضمن اهتمامات الأهلي خلال هذه الفترة.

ولم يخف خالد علي حول رغبة إدارة الأهلي وقتها في التعاقد مع اللاعب الدولي لمنتخب جنوب أفريقيا قبل أربع سنوات إلا أن دوللي كان له رأي آخر.

جناح صنداونز قرر خوض تجربة الاحتراف بعدما تلقى عرضًا من فرنسا وتحديدًا من فريق مونبيليه ليرحل وقتها في صفقة قدرت بمليون و700 ألف دولار خلال صيف 2016.

- خاما بيليات:

نسخة (2015 - 2016) من دوري أبطال أفريقيا شهدت تألق لاعب آخر من صفوف صنداونز وهو الدولي الزيمبابوي خاما بيليات والذي حاول كل من الأهلي والزمالك الحصول على خدماته خلال هذه الفترة نظرًا لما قدمه اللاعب خلال الموسم حيث استطاع أن يسجل 15 هدفًا مع صنداونز بخلاف مساهمته بـ17 تمريرة حاسمة في 44 مباراة بجميع المسابقات.

بيليات ارتبط أكثر من مناسبة بالانتقال لصفوف الأهلي كان آخرها الصيف الماضي وتحديدًا وقت تواجده مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا والتي أقيمت بمصر إلا أن اللاعب خاض تجربة أخرى في جنوب أفريقيا.

صاحب الـ29 عامًا لم يتوصل لاتفاق مع صنداونز بشأن تجديد عقده هنا تدخل نادي كايزر تشيفز ليحصل على خدمات اللاعب بصورة مجانية ليوقع على عقد يربطه مع فريقه الحالي حتى الصيف المقبل مع إمكانية التجديد لعام آخر.