سكاي: لاعبو أرسنال يخرقون قواعد العزل.. والنادي يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن إدارة نادي أرسنال تواصلت مع لاعبي الفريق الذين قاموا بخرق قواعد العزل الصحي.

وتم وضع المملكة المتحدة منذ الشهر الماضي في العزل الصحي، في محاولة لإيقاف انتشار فيروس "كوفيد -19" المعروف عالميا باسم فيروس كورونا.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خرق بعض لاعبي أرسنال للقواعد الالزامية من قبل الحكومة للوقاية من الوباء.

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تم التقاط صورا لبيبي وهو يلعب كرة القدم مع الأصدقاء في شمال لندن ، كما التقى جرانيت تشاكا مع ديفيد لويز في حديقة بساوثجيت وتم تصوير لاكازيت وهو في سيارته.

وبحسب ما أكده أرسنال لشبكة سكاي فإن إدارة الجانرز تواصلت مع اللاعبين وقامت بتحذيرهم بعد خرق قواعد الصحة العامة.

من جانبه، اعتذر لاعب توتنهام سيرجي أورير بعد نشر مقطع فيديو يجمعه بموسى سيسوكو وهما يتدربان معا.