محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن إدارة نادي أرسنال تواصلت مع لاعبي الفريق الذين قاموا بخرق قواعد العزل الصحي.
وتم وضع المملكة المتحدة منذ الشهر الماضي في العزل الصحي، في محاولة لإيقاف انتشار فيروس "كوفيد -19" المعروف عالميا باسم فيروس كورونا.
وأظهرت بعض مقاطع الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خرق بعض لاعبي أرسنال للقواعد الالزامية من قبل الحكومة للوقاية من الوباء.
تم التقاط صورا لبيبي وهو يلعب كرة القدم مع الأصدقاء في شمال لندن ، كما التقى جرانيت تشاكا مع ديفيد لويز في حديقة بساوثجيت وتم تصوير لاكازيت وهو في سيارته.
وبحسب ما أكده أرسنال لشبكة سكاي فإن إدارة الجانرز تواصلت مع اللاعبين وقامت بتحذيرهم بعد خرق قواعد الصحة العامة.
من جانبه، اعتذر لاعب توتنهام سيرجي أورير بعد نشر مقطع فيديو يجمعه بموسى سيسوكو وهما يتدربان معا.
كانت هذه تفاصيل خبر سكاي: لاعبو أرسنال يخرقون قواعد العزل.. والنادي يحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.