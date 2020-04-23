بعد ارتباط بن عيادة بالزمالك.. قسنطينة: سنستغل الوقت للاحتفاظ بالركائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف رشيد رجراج مدير عام شركة شباب قسنطينة الجزائري، أن ناديه سيستغل توقف الدوري من أجل تجديد للعناصر الأساسية في الفريق.

وتشهد الفترة الحالية في الجزائر توقف المسابقات بعد قرار من الاتحاد الجزائري لكرة القدم على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف رجراج في تصريحات نقلتها صحيفة "النصر" الجزائرية، اليوم الخميس، :"علينا البحث عن كيفية الاتفاق للتجديد مع ركائز الفريق خاصة أننا لن نجد أفضل منهم".

وتابع :"نريد أن نستغل الوقت الحالي من أجل التجديد للركائز الأساسية في الفريق، لاسيما وأن فترة التحضيرات بالموسم الجديد ستكون ضيقة".

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رجراج كان قد أعلن يوم السبت الماضي عن نية إدارة ناديه في التفاوض مع اللاعب حسين بن عيادة الظهير الأيمن للفريق من أجل تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار رجراج في تصريحات للإذاعة الجزائرية الرسمية، إلى أن ناديه لا يريد التفريط في خدمات بن عيادة.

صاحب الـ27 عامًا ارتبط بالانتقال لصفوف الزمالك والترجي في الصيف المقبل حيث يسعى كل من الفريق الأبيض و"باب سويقة" لتدعيم الجبهة اليمنى.

ويُعد بن عيادة أحدث العناصر التي أختارها المدير الفني الجزائري جمال بلماضي للانضمام لصفوف منتخب "محاربي الصحراء" حيث كان من المفترض أن يلعب في مباراتي زيمبابوي خلال تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 قبل أن يتم تأجيل المباريات بقرار من كاف بسبب فيروس كورونا.