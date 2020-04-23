نقطة محورية للفريق.. صحفيو ليفربول يقيّمون مستوى صلاح هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أجرت صحيفة "ليفربول إيكو" استطلاعا للرأي حول تقييم مستوى محمد صلاح لاعب ليفربول هذا الموسم رفقة فريقه خلال البطولات التي شارك بها.

وشارك الدولي المصري في 26 مباراة هذا الموسم مع ليفربول في بطولة الدوري، بجانب 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا ومشاركتين في كأس العالم للأندية وواحدة بالسوبر الأوروبي، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

يقول بول جروست الصحفي بصحيفة "ليفربول إيكو": "موسم آخر أثبت خلاله صلاح أنه أحد الأعمدة الرئيسية لليفربول، اللاعب الملقب بـ(الملك المصري) سجل 20 هدفا هذا الموسم".

وأضاف: "ربما لا يسجل 44 هدفًا مثلما فعل في موسمه الأول، ولكن تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي بجانب دوري أبطال أوروبا سيجعله يتواجد في مكانة جيدة داخل ليفربول".

وتابع: "ساعدت بعض أهداف صلاح المهمة هذا الموسم في إبقاء الريدز على صدارة جدول ترتيب الدوري، على سبيل المثال أهدافه في مرمى توتنهام، مانشستر سيتي وبورنموث".

وواصل: "في بعض الأحيان يتحلى بالأنانية مثلما حدث أمام بيرنلي، لكن هذا متوقع من أحد أعظم الهدافين".

من جانبه يرى إيان دويل، المهتم بأخبار ليفربول أنه من الخطأ أن تعتبر جماهير الريدز أن ما يقدمه صلاح أمر مسلم به.

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وأضاف دويل: "الجماهير اعتادت أن ترى الأهداف المذهلة التي يسجلها صلاح، سجل 20 هدفًا للموسم الثالث على التوالي، وهو أول لاعب ليفربول منذ مايكل أوين الذي يفعل ذلك".

وتابع: "يبتعد بثلاثة أهداف عن جيمي فارد متصدر جدول هدافي بريميرليج هذا الموسم، لكن ما زال بإمكانه المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي".

وواصل: "ربما قدم ساديو ماني موسمًا أفضل بشكل عام، لكن صلاح يظل كما هو في ليفربول لاعبًا رائعًا بشكل مدمر".

أما جو ريمر الصحفي بـ"ليفربول إيكو" فقال: "20 هدفًا في جعبته هذا الموسم، بجانب 9 تمريرات حاسمة، صلاح ما زال نقطة محورية لليفربول".

وواصل: "صلاح يسجل أهدافًا كبيرة -اسألوا مانشستر يونايتد- فهو اللاعب الذي يخشاه المدافعون في الفرق المنافسة أكثر من غيره".

وأكمل: "أول موسم لصلاح الذي سجل خلاله 44 هدفًا هو الأكثر سحرًا في مواسمه الثلاثة مع ليفربول".

وأتم قائلا: "مو سيصنف واحدًا من أعظم الهدافين في ليفربول، ونجم الفريق الذي أنهى أخيرًا غياب لقب الدوري".