والد توماس بارتي يؤكد مفاوضات أرسنال مع نجله

أكد والد اللاعب الغاني توماس بارتي لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، حقيقة وجود عرض من نادي أرسنال من أجل ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأرتبط أسم بارتي مع أرسنال، كثيرًا خلال الفترة الماضية، وأن الجانرز يفكرون بالتحرك من

أجل شراءه، وتعزيز خط الوسط.

قال بارتي في تصريحات إذاعية لـ"Tru Fm" الجنوب أفريقية:"سمعت في الأيام الماضية عن شائعات اهتمام نادي أرسنال بنجلي، من أجل ضمه".

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وأضاف:" قمت بإجراء أتصال معه وسألته

إذا كانت حقيقة أم إشاعة، لكنه أكد لي أنها ليست إشاعة، وأنها حقيقة، وأن المفاوضات جارية بين أرسنال وأتليتكو مدريد لضمه".

وتابع:" لكن الأمر يتوقف على قيمة العرض المادي الذي سيقدموه لنظيره الإسباني".

ويقدم بارتي صاحب الـ26 عامًا مستويات رائعة مع أتلتيكو مدريد، حيث شارك في 34 مباراة مع أتليتكو هذا الموسم.