"العدل" يعلن رحيله عن رئاسة قناة الأهلي لظروف خاصة

أعلن المنتج محمد العدل اليوم الخميس، رحيله عن رئاسة قناة النادي الأهلي.

وأضاف العدل في بيانه الذي أصدره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن سبب ذلك الأمر، هو ظروف خاصة لديه.

وجاء نص بيانه الذي أصدره كالتالي:

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"لكل بداية نهاية وقد آن اوان الرحيل، شكرا لكم جميعا شركائى وزملائى فى قناة النادى الاهلى على ايام رائعة قضيتها بينكم و معكم .. وعذرا أرجو قبوله..

ان كنت قد تجاوزت فى حق احدكم، ويعلم الله انى لم اقصد اذاء احد وكل ما كنت ارجوه شاشة نفخر بها ..بذلت ما استطعت من جهد .. وافكار لبرامج فى اطار الامكانات المتاحة لنا .ولظرف خاص اضطر آسفا لترك موقعى هذا بنهاية هذا الشهر.. مع تمنياتى بالتوفيق لمن يتولى المسئولية بعدى".

وأضاف: "شكرا لكم جميعا فنيين واداريين امام الشاشة وخلفها وشكرا لإدارة بذلت كل الجهد لتعيننى على ما كنت احلم به كأهلاوى لقناة نادينا الحبيب.. شكرا لمجلس ادارة النادى الاهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب .. شكرا مجلس امناء القناة .. شكرا لشركة الاهلى للانتاج الاعلامى على ثقتكم الغالية، والشكر موصول لجمهورنا ومشاهدى القناة شكرا لمن دعمنا وشكرا لمن انتقدنا".

وأضاف: وارجو ان تغفروا لى اى تقصير بالطبع لم يكن مقصودا مع تمنياتى لكم وللقناة بالتوفيق فى قادم الايام ... اشكركم فردا فردا..مع خاص تحياتى".