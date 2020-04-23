كرول: أرشح الأهلي والزمالك للمنافسة على لقب دوري الأبطال

رشح الهولندي رود كرول المدير الفني السابق للزمالك ومنتخب مصر، قطبي الكرة المصرية للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

ووصل النادي الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وسيلاقي الأهلي، فريق الوداد المغربي، والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، قبل ان يتم تأجيل البطولة لإشعارًا آخر، بسبب فيروس

وأضاف رود كرول في تصريحات تلفزيونية:" الأهلي والزمالك لديها فرصة كبيرة في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا".

وأشار:" أنا معجب بأداء الأهلي متصدر الدوري حاليا وكذلك بيراميدز، والزمالك فريق كبير وسبق له الفوز بالعديد من البطولات". دوري الأبطال، وسيلاقي الأهلي، فريق الوداد المغربي، والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، قبل ان يتم تأجيل البطولة لإشعارًا آخر، بسبب فيروس كورونا وأضاف رود كرول في تصريحات تلفزيونية:" الأهلي والزمالك لديها فرصة كبيرة في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا".وأشار:" أنا معجب بأداء الأهلي متصدر الدوري حاليا وكذلك بيراميدز، والزمالك فريق كبير وسبق له الفوز بالعديد من البطولات".

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