أبدى الهولندي رود كرول المدير الفني السابق للزمالك ومنتخب مصر، إعجابه بالنادي الأهلي وأداءه خلال المباريات، بالإضافة لبيراميدز. وأشار رود كرول في تصريحات تلفزيونية أن الاحترافية والتنظيم وراء حصد الأهلي للبطولات في كل الأوقات. وأضاف بأن الزمالك أيضا فريق كبير وسبق له الفوز بالعديد من البطولات وسبق له الفوز بالعديد من البطولات ويتصدر الأهلي الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، خلفه المقاولون الوصيف برصيد 33 نقطة، وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق: معجب بأداء الأهلي وبيراميدز وهذا سبب نجاح الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.