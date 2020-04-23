كرول: نقص الخبرة وراء عدم تتويجي مع الزمالك بالبطولات

أوضح الهولندي رود كرول المدير الفني السابق للزمالك ومنتخب مصر، أن سبب عدم تتويجه مع الزمالك ببطولات كان بسبب عدم الخبرة. بسبب عدم الخبرة. وأضاف رود كرول في تصريحات تلفزيونية:" نقص الخبرة وراء غياب البطولات عن الزمالك أثناء تدريبي للفريق". البطولات عن الزمالك أثناء تدريبي للفريق". وتولى كرول تدريب الزمالك مرتين، من عام 1997 حتى عام 1999، ثم فترة اخرى عام 2007 حتى عام 2008.

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