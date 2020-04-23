كرول: أحمد الكأس كان من اللاعبين الكبار

أثنى الهولندي رود كرول المدير الفني السابق للزمالك ومنتخب مصر، على لاعبه السابق أحمد الكأس نجم فريق الزمالك السابق، مشيرًا إلى أنه تألق خلال قيادته له.

وأضاف رود كرول في تصريحات تلفزيونية:" أحمد الكاس من النجوم الكبار الذين تألقوا في صفوف منتخب مصر أثناء قيادتي له".

وتابع: " الجيل الشاب الذي دفعت به في منتخب مصر 1995 كان وراء الفوز بأمم أفريقيا 1998". إلى أنه تألق خلال قيادته له.وأضاف رود كرول في تصريحات تلفزيونية:" أحمد الكاس من النجوم الكبار الذين تألقوا في صفوف منتخب مصر أثناء قيادتي له".وتابع: " الجيل الشاب الذي دفعت به في منتخب مصر 1995 كان وراء الفوز بأمم أفريقيا 1998".

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