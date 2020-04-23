كرول: الجيل الشاب الذي قدمته السبب وراء تتويج المنتخب ببطولة أفريقيا 98

أكد الهولندي رود كرول، المدير الفني السابق للزمالك ومنتخب مصر، أن الجيل الشاب الذي دفع به للمنتخب الوطني في عام 1995، كان سببًا في تتويجه

ببطولة كأس أمم أفريقيا 1998، التي كانت بجنوب أفريقيا.وأضاف رود كرول، في تصريحات تلفزيونية: "الجيل الشاب الذي دفعت به في منتخب مصر 1995 كان وراء الفوز بأمم أفريقيا 1998".وأشار: "منتخب مصر كان قادرًا على الفوز بأمم أفريقيا 1996".وتابع: "حازم إمام وأحمد حسن ونادر السيد من أفضل اللاعبين الذين دربتهم في مصر".