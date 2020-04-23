رود كرول: مصر دائمًا في قلبي وفخور بتدريب العديد من المواهب الرائعة

قال الهولندي رود كرول، المدير الفني السابق للزمالك ومنتخب مصر، إنه سعيد بفترته التي درب بها في مصر، سواء مع المنتخب الوطني، أو الزمالك، مشيرًا إلى أنه يحمل ذكريات سعيدة في مصر ودائمًا فيقلبه، معربًا عن شعوره بالفخر لتدريب مواهب رائعة مثل حازم إمام وأحمد حسن ونادر السيد، وأحمد الكأس.
وأضاف رود كرول، في تصريحات تلفزيونية: "أحمل ذكريات سعيدة في مصر وفخور بتدريب العديد من المواهب الرائعة".
وتابع: "حازم إمام وأحمد حسن ونادر السيد من أفضل اللاعبين الذين دربتهم في مصر، و أحمد الكاس من النجوم الكبار الذين تألقوا في صفوف منتخب مصر أثناء قيادتي له".
وأشار: "منتخب مصر كان قادرًا على الفوز بأمم أفريقيا 1996".
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