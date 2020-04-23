الكاف يقدم موعدًا جديدًا لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

كشف طارق بوشماوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وعضو مجلس الاتحاد الدولي "فيفا"، عن موعد جديد سيقترحه "كاف" من أجل عودة واستئناف مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية التي كان مقررًا إقامتها في

بداية شهر مايو المُقبل إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بوشماوي في تصريحات لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "الكاف يدرس عودة منافسات بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في أكتوبر المقبل والأولوية ستكون للجانب الصحي للاعبي الأندية والأجهزة الفنية".

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يُذكر أن الأهلي والزمالك يمثلان مصر في دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلعب الأول مع الوداد المغربي في نصف النهائي، فيما سيلعب الزمالك مع الرجاء المغربي أيضًا.

على الجانب الآخر يلعب بيراميدز في نصف نهائي الكونفيدرالية مع حوريا كوناكري الغيني.

وسبق أن أفادت تقارير مغربية عن رغبة الاتحاد الأفريقي في إقامة منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في دولة رواندا، بدلًا من الكاميرون بسبب انتشار وباء كورونا المُستجد في دولة الكاميرون.