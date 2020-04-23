قال أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك المعار لنادي المقاولون العرب، خرج للإعارة لفريق الشرطة العراقي مجبرًا، مشيرًا إلى أنه حقق نجاحات بالتتويج بالدوري وحصوله أفضل أجنبي. مشيرًا إلى أنه حقق نجاحات بالتتويج بالدوري وحصوله أفضل أجنبي. وأضاف أسامة فرحات في تصريحاته لبرنامج ملعب ONTIME مع شوبير، معروف لعب الموسم الماضي مع الشرطة العراقي مجبرًا. وتابع:" معروف يوسف حقق الدوري مع الشرطة العراقي الموسم الماضي وأختير كأفضل محترف هناك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيله: معروف يوسف انتقل للشرطة العراقي مجبرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.