رياضة | خالد الغندور يفجر مفاجأة سارة بشأن كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يفجر مفاجأة سارة بشأن كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة سارة بشأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.

وأكد الغندور أن كارتيرون ينوي تجديد عقده مع الزمالك بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

كما أشار الغندور إلى أن كارتيرون سيجدد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة مع راتبه مع الفريق.

وكشف خالد الغندور أن كارتيرون رفض جميع العروض المقدمة له من كل الفرق لأنه يفضل الاستمرار مع نادي الزمالك ولا يبحث عن الأموال.