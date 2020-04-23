رياضة | الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة طلب منظمة الصحة العالمية تعليق كرة القدم حتى 2021

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة طلب منظمة الصحة العالمية تعليق كرة القدم حتى 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حقيقة الأنباء المخيفة التي ترددت في الآونة الأخيرة، بشأن موعد عودة المنافسات.

وكانت تقارير إيطالية قد زعمت أن منظمة الصحة العالمية طلبت من اليويفا تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية عام 2021، بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أكد أن منظمة الصحة العالمية لم تطلب تعليق نشاط الكرة حتى نهاية 2021، مشيرًا إلى أن المحادثات لا تزال مستمرة حول كيفية عودة المباريات بشكل آمن.

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وقالت الصحة العالمية: "هذا ليس صحيحًا. ولم توص المنظمة أبدًا بعدم ممارسة كرة القدم حتى نهاية 2021".

وأضافت: "تقدم المنظمة المشورة لمنظمي الأحداث الرياضية، ولكنها ليست صانع القرار".

وأتمت: "بشكل عام، كلما تأخر موعد عودة المباريات، كلما زاد وقت معرفة العالم للمزيد من المعلومات عن فيروس كورونا، والاستعداد للتعامل معه".